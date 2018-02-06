نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .الثلاثاء ، 06-02-2018 - 11:54:00



طرابلس 6 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الثلاثاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .

تحذير * ريح شلوق إلى باش نشط إلى قوي على ساحل بنغازي وشحات تتراوح
سرعته ما بين (25) (35) عقدة..

* الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.
*السماءً صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار
خفيفة على ساحل سرت صباح الغد .
*الريح متغير الاتجاه إلى شلوق يتحول يوم الغد إلى غربي على ساحل
الخمس وإلى باش على ساحل زوارة وطرابلس وشرش على باقي الساحل سرعته
مابين(05 - 20) عقدة .
* إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.25) متر ويصل صباح يوم الغد
إلى (1،50 ) متر على ساحل طرابلس ومصراته .
* البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب صباح الغد على ساحل طرابلس
ومصراته .
* درجة حرارة سطح البحر ( 15-16 ) درجة مئوية .
* الرؤيـة جيدة.

- الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.
*السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة
ومتفرقة .
* الريح غربي على ساحل طبرق ويكون شلوق على باقي الساحل يتحول يوم
الغد إلى باش على ساحل بنغازي والجبل الاخضر سرعته ما بين(10-30) عقدة
ويصل يوم الغد إلى (35) عقدة على ساحل شحات .
* إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50)متر ويصل يوم الغد (2،25 )
متر على ساحل شحات .
* البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب .
* درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية .
* الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على بعض المناطق بسبب اثارة الاتربة .
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