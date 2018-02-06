نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 6 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الثلاثاء وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



تحذير * ريح شلوق إلى باش نشط إلى قوي على ساحل بنغازي وشحات تتراوح

سرعته ما بين (25) (35) عقدة..



* الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.

*السماءً صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار

خفيفة على ساحل سرت صباح الغد .

*الريح متغير الاتجاه إلى شلوق يتحول يوم الغد إلى غربي على ساحل

الخمس وإلى باش على ساحل زوارة وطرابلس وشرش على باقي الساحل سرعته

مابين(05 - 20) عقدة .

* إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.25) متر ويصل صباح يوم الغد

إلى (1،50 ) متر على ساحل طرابلس ومصراته .

* البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب صباح الغد على ساحل طرابلس

ومصراته .

* درجة حرارة سطح البحر ( 15-16 ) درجة مئوية .

* الرؤيـة جيدة.



- الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

*السماءً مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة

ومتفرقة .

* الريح غربي على ساحل طبرق ويكون شلوق على باقي الساحل يتحول يوم

الغد إلى باش على ساحل بنغازي والجبل الاخضر سرعته ما بين(10-30) عقدة

ويصل يوم الغد إلى (35) عقدة على ساحل شحات .

* إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50)متر ويصل يوم الغد (2،25 )

متر على ساحل شحات .

* البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب .

* درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية .

* الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على بعض المناطق بسبب اثارة الاتربة .

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