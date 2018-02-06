تشغيل أجهزة التحاليل الطبية بالمراكز الصحية .





بنغازى 06 فبراير 2018 ( وال ) - أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية

طبرق الأستاذ " عبدالمنعم اسويكر " عن تجهيز عدد من المراكز الصحية

التابعة إلى إدارة الخدمات الصحية بطبرق بعدد من الأجهزة الخاصة

بالتحاليل الطبية الحديثة .

وقال " اسويكر " إنه تم تزويد المراكز بمواد التشغيل وعدد من العناصر

الطبية المدربة وذلك تطبيقاً للمرحلة الثانية في الخطط المعتمدة من قبل

قطاع الصحة بشأن النهوض بالرعاية الصحية الأولية .

وأوضح " اسويكر " أن الخطة الأولى قد شملت افتتاح معامل للتحاليل في

عدد من المراكز ، والعيادات الصحية المتمثّلة في عيادات المختار ،الجهاد

، المنارة ، سوق العجاج .

وأضاف مدير إدارة الخدمات الصحية أن التجهيزات جاءت وفق خطة متفق عليها

مسبقا مع قطاع الصحة لأجل توفير الخدمة وتخفيف العبء علي المواطن وتسهيل

عمل العناصر الطبية في ظل الظروف المعيشية الصعبة وعدم توفر السيولة

النقدية التي تمر بها البلاد ، وفي المرحلة الثانية اجتهدت إدارة الخدمات

الصحية في توفير الإمكانات من معدات وأجهزة على مستوى عالٍ من التقنية في

جميع المجالات من تحاليل الطبية والعمل مستمر بجميع العيادات الصحية .

...(وال بنغازي)...