اجتماع بسرت لبحث استنأف العمل بمكتب السجل المدني .
الثلاثاء ، 06- 02- 2018 - 11:44:00
سرت 06 فبراير 2018 ( وال )- بحث الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين بسرت
استنأف العمل بمكتب السجل المدني بالمنطقة .
وضم الاجتماع عميد البلدية " مختار المعداني " ، ومدير السجل
المدني سرت " ابرهيم البرق " ، وامين المكتب الخدمي سرت " حسين الهمالى "
، وأمين مكتب المنظومة الالكترونية بالمصلحة " محمد الزخرى " .
وناقش الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام استنأف العمل
بالمكتب وضرورة ايجاد الحلول المناسبة لها أضافة إلى مناقشة البحث عن مقر
مناسب .
...(وال سرت)...