اجتماع بسرت لبحث استنأف العمل بمكتب السجل المدني .





سرت 06 فبراير 2018 ( وال )- بحث الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين بسرت

استنأف العمل بمكتب السجل المدني بالمنطقة .

وضم الاجتماع عميد البلدية " مختار المعداني " ، ومدير السجل

المدني سرت " ابرهيم البرق " ، وامين المكتب الخدمي سرت " حسين الهمالى "

، وأمين مكتب المنظومة الالكترونية بالمصلحة " محمد الزخرى " .

وناقش الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام استنأف العمل

بالمكتب وضرورة ايجاد الحلول المناسبة لها أضافة إلى مناقشة البحث عن مقر

مناسب .

...(وال سرت)...