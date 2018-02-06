اجتماع رئيس جامعة بنغازي بأساتذة زوار من جامعات بريطانيا .





بنغازي 6 فبراير 2018م .( وال ) ..اجتمع رئيس جامعة بنغازي الدكتور "

مرعي المغربي " مع وفداً من اساتذة الجامعات ببريطانيا الذي يزور مدينة

بنغازي للإشراف على امتحانات شهادة الدكتوراه في تخصص (النساء والولادة)

لطلبة كلية الطب البشري.

وحضر اللقاء عميد كلية الطب البشري الدكتور عقيلة البدري ووكيل

الكلية للشؤون العلمية الدكتورعبد الحق المنصوري وأ.د مصطفى الفاخري مدير

مكتب الجودة بالكلية والدكتور ميلاد القهواجي وبعض رؤساء الأقسام العلمية

حيث تمّ مناقشة افاق التعاون العلمي والدفع بالعملية التعليمية

الطبية للأفضل خاصة فى برنامج الدراسات العليا لطلبة الطب البشري.

كما تم مناقشة آفاق التعاون بين الجامعة وعدد من الجامعات في

بريطانيا كالكلية الملكية .

..( وال بنغازي) .. .