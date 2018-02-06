افتتاح قسم للعلاج الطبيعي بمستشفى الجلاء بنغازي .





بنغازي 06 فبراير 2018 ( وال )- افتتح بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث

قسم للعلاج الطبيعي بعد استحداثه بأحدث الأجهزة .

ويعد قسم العلاج الطبيعي الجديد، بعد استحداثه بأحدث الأجهزة الحديثة

كهربائية وحركية تم توريدها من قبل شركة " ألفا " ، والتي قدمت عدد من

الأجهزة بينها جهاز شد الفقرات، وجهاز العلاج بالشمع، وجهاز الأشعة تحت

الحمراء .

وقال مدير عام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث الدكتور " خالد الجازوي

" إنه سيتم البدء في استقبال الحالات من داخل المستشفى، واستكمال علاجها

في بعض الأحيان بعد خروجها، يضم القسم أفضل فنيين العلاج الطبيعي سواء من

العنصر " الرجالي أو النسائي " .