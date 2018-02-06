افتتاح قسم للعلاج الطبيعي بمستشفى الجلاء بنغازي .
الثلاثاء ، 06- 02- 2018 - 11:38:00
بنغازي 06 فبراير 2018 ( وال )- افتتح بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث
قسم للعلاج الطبيعي بعد استحداثه بأحدث الأجهزة .
ويعد قسم العلاج الطبيعي الجديد، بعد استحداثه بأحدث الأجهزة الحديثة
كهربائية وحركية تم توريدها من قبل شركة " ألفا " ، والتي قدمت عدد من
الأجهزة بينها جهاز شد الفقرات، وجهاز العلاج بالشمع، وجهاز الأشعة تحت
الحمراء .
وقال مدير عام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث الدكتور " خالد الجازوي
" إنه سيتم البدء في استقبال الحالات من داخل المستشفى، واستكمال علاجها
في بعض الأحيان بعد خروجها، يضم القسم أفضل فنيين العلاج الطبيعي سواء من
العنصر " الرجالي أو النسائي " .