مستشفى مزدة يسير قافلة طبية لمدينة براك .





طرابلس 6 فبراير 2018 ( وال ) - سير مستشفى مزدة قافلة طبية لمدينة

براك ضمت تخصصات الجراحة، العظام، الباطنة، النساء و الولادة،والاطفال،

والاسنان .. بالاضافة إلى الاسعافات أولية والتمريض العام). واتخدت القافلة الطبية من مستشفى براك العام مقرا لها حيث اجرت على

مدى ثلاثة أيام كشوفات طبية وعمليات جراحية لمختلف الاعمار من المرضى

بمدينة براك وضواحيها وإجراء 50 عملية جراحية صغرى وكبرى والكشف عن أكثر

من 800 حالة في التخصصات المختلفة.

وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية بمدينة مزدة أن القافلة الطبية

توجهت لمدينة الشاطىء وتجري الكشوفات والعمليات بمستشفى برقن العام. ..

حيث تم البدء في كشف الحالات وتحديد العمليات الجراحية التي يمكن

إجراؤها بالمستشفى .

وأضاف مراسل الوكالة ان القافلة الطبية ستقدم خدماتها إلى منطقتي

الزوية وحي المشاشية ..

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