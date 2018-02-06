تشكيل لجنة خبراء لمراجعة تشريعات الهيئة لصندوق التضامن .





بنغازي 06 فبراير 2018 ( وال )- كشف فريق الخبراء التابع للجنة

مراجعة التشريعات المنظمة لعمل هيئة صندوق التضامن الاجتماعي تفاصيل عمله

بشأن استطلاع الرأي الخاص بالعاملين بفروع الهيئة .

وأوضحت لجنة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الهيئة ، أن فريق الخبراء

باشر عمله بزيارته الأولى لفرع أجدابيا في السابع من شهر يناير الماضي ،

ومن ثم الزيارة الثانية تمثلت في فرع بنغازي ، المرج، البيضاء ، طبرق ،

القبة .

وأضافت أن اللجنة تعمل بتكليف من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق

التضامن الاجتماعي الأستاذ أحمد خليفة أبريدان ، رقم (558) لسنة 2017 ،

من أجل تنفيذ اللوائح والقرارات المنفذة .

وكانت لجنة مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الهيئة، قد شكلت بقرار رئيس

مجلس إدارة الهيئة رقم (587) لسنة 2017 ، بشأن تشكيل لجنة لمراجعة

التشريعات المنظمة لعمل الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي .

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