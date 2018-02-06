انطلاق دورة تدريبية حول “الجوانب العلمية والطبية والإجرائية لتدريب الرياضيين البارالمبيين” .الثلاثاء ، 06-02-2018 - 10:09:00



بنغازي 6 فبراير 2018 (وال)- انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازى دورة
تدريبية بعنوان “الجوانب العلمية والطبية والإجرائية لتدريب الرياضيين
البارالمبيين” . وتنظم هذه الدورة التدريبية اللجنة البارالمبية الليبية
بنادي شمال بنغازي تحت إشراف الاتحاد الفرعي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة
بنغازي .
وتستهدف الدورة التدريبية التي تقام على مدى ثلاثة أيام، الرياضيين ذوي
الإعاقة من مدن : بنغازي، اجدابيا، المرج، البيضاء، بالقاء عدد من
المحاضرات .
وستمنح اللجنة المشرفة شهادات معتمدة بحضور هذه الدورة التدريبية .
.. (وال بنغازى )....

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