تواصل الدورة التدريبية التأهيلية حول إدارة الاجتماعات والوقت لموظفي التعليم .





طرابلس 6 فبراير 2018 (وال)- تتواصل الدورات التدريبية التي تنظمها وتشرف

عليها إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع مكتب دعم وتمكين المرأة .

وقدمت في الدورة محاضرة حول ( إدارة الاجتماعات والوقت ) للمدربة " هناء

الترهوني " التي تناولت من خلالها المهارات الإدارية وأهمية الاجتماعات

وآلية تنظيمها والإعداد لها والاهداف الرئيسية للاجتماع .

وتستهدف الدورة التي ستستمر على مدى يومين عددا من موظفي الإدارات

والمكاتب بالوزارة وذلك للرفع من كفاءتهم الإدارية وتطوير مهارتهم بما

يسهم في الرقي بالعمل الإداري .

يذكر بأن إدارة الموارد البشرية ومكتب دعم وتمكين المرأة يطلقان سلسلة من

الدورات التدريبية ضمن برنامجهم التدريبي للعام 2018 لتأهيل موظفي

الوزارة في الجوانب الإدارية يقدمها نخبة من المدربين ذوي الاختصاص .

(وال)