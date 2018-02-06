انطلاق دورة تدريبية حول “الجوانب العلمية والطبية والإجرائية لتدريب الرياضيين البارالمبيين” .





بنغازي 6 فبراير 2018 (وال)- انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازى دورة

تدريبية بعنوان “الجوانب العلمية والطبية والإجرائية لتدريب الرياضيين

البارالمبيين” . وتنظم هذه الدورة التدريبية اللجنة البارالمبية الليبية

بنادي شمال بنغازي تحت إشراف الاتحاد الفرعي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة

بنغازي .

وتستهدف الدورة التدريبية التي تقام على مدى ثلاثة أيام، الرياضيين ذوي

الإعاقة من مدن : بنغازي، اجدابيا، المرج، البيضاء، بالقاء عدد من

المحاضرات .

وستمنح اللجنة المشرفة شهادات معتمدة بحضور هذه الدورة التدريبية .

.. (وال بنغازى )....