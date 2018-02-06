الصين تجري تجربة ناجحة لمنظومة اعتراضية مضادة للصواريخ.





بكين 6 فبراير 2018 (وال) - أجرت الصين تجربة ناجحة لمنظومة اعتراضية

مضادة للصواريخ في خطوة وصفتها بأنها دفاعية وليست موجهة ضد أي بلد.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إنه جرى تجربة "تكنولوجيا الاعتراض

الدفاعية الأرضية المضادة للصواريخ" داخل حدود الصين، وحقق الاختبار

أهدافه المتوقعة في المجال الدفاعي على حد تعبيرها.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تحديث طموح يشرف عليه الرئيس "شي جين بينغ" ،

تقوم الصين بتكثيف أبحاثها حول جميع أنواع الصواريخ التي بإمكانها تدمر

الأقمار الصناعية في الفضاء إلى الصواريخ الباليتسية المتطورة المزودة

برؤوس نووية.



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