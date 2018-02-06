وزارة التعليم تنظم دورة تدريبية تأهيلية لموظفي الوزارة.





طرابلس 6 فبراير 2018 ( وال ) - تواصل إدارة الموارد البشرية بوزارة

التعليم هذه الأيام تنظيم المزيد من الدورات التدريبية بالتنسيق مع مكتب

دعم وتمكين المرأة ومكتب الوكيل لشؤون الهيئات والمراكز بالوزارة ضمن

البرنامج التدريبي للعام 2018 لتأهيل موظفي وزارة التعليم في الجوانب

الإدارية بمشاركة نخبة من المدربين ذوي الاختصاص.

حيث انتظمت يوم أمس بمقر الوزارة بمدينة طرابلس الدورة التدريبية حول

( إدارة الاجتماعات والوقت ) للمدربة " هناء الترهوني " التي تناولت من

خلالها المهارات الإدارية وأهمية الاجتماعات وآلية تنظيمها والإعداد لها

والاهداف الرئيسية للاجتماع .

وتستهدف الدورة التي ستستمر على مدى يومين عددا من موظفي الإدارات

والمكاتب بالوزارة وذلك للرفع من كفاءتهم الإدارية وتطوير مهارتهم بما

يسهم في الرقي بالعمل الإداري .