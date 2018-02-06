إجلاء آلاف الأشخاص في اندونيسيا بسبب الفيضانات.





جاكرتا 6 فبراير 2018 (وال) - أعلن حاكم جاكرتا "أنيس باسويدان" اليوم

الثلاثاء عن إجلاء آلاف السكان من العاصمة الإندونيسية بسبب الفيضانات ،

بالرغم من أن منسوب الأنهار الذي ارتفع جراء إطلاق المياه من خزان رئيسي

بدأ يتناقص.

وقال "باسويدان" إن الفيضانات تسببت في نزوح نحو 6500 شخص في مناطق

من جنوب وشرق جاكرتا.

وقالت الشرطة إن الأمطار الغزيرة تسببت أيضا في انهيارات أرضية في

مدن صغيرة تحيط بجاكرتا وإن ثمانية أشخاص فقدوا بعد حدوث انهيارين أرضيين

قرب مدينة بوجور.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انهارا سريعة الجريان من المياه المحملة

بالطين تنطلق وسط الشوارع وتسقط أشجارا وبعض الفيلات في المنطقة الجبلية

المحيطة بجاكرتا.

واضطرت السلطات إلى إطلاق المياه من خزان رئيسي في مدينة بوجور بعد

أن بلغت مناسيب المياه مستوى أطلق أقوى تحذير.

ويعمل أفراد من الشرطة والجيش مع متطوعين للتعامل مع آثار الفيضانات.



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