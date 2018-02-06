مصلحة المرافق التعليمية تناقش خطتها لعام 2018 م والإجراءات العاجلة لتغطية احتياجات المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني .







طرابلس 6 فبراير 2018 ( وال ) - ناقشت مصلحة المرافق التعليمية في

اجتماعها الدوري العادي الذي عقدته بمقر المصلحة بطرابلس خطتها لعام

2018 م والإجراءات العاجلة لتغطية احتياجات المدارس خلال الفصل الدراسي

الثاني .

وتضمنت الخطة التي تم استعراضها خلال الاجتماع بحضور مدير عام

المصلحة المكلف – وكيل وزارة التعليم – (عادل جمعة) إمكانية إعادة تفعيل

المشاريع التعليمية المتوقفة .. إضافة إلى معالجة اكتظاظ الفصول ببعض

المدارس من خلال توفير فصول متنقلة ودراسة إنشاء مدارس مسبقة التصنيع

ورياضا للأطفال وفق المعايير المحلية والعالمية .

كما تم استعراض مستوى فاعلية المعامل المدرسية ووضع الترتيبات لحصر

المتوقف منها وإمكانية صيانتها لاعادة توزيعها وفق الاحتياج الفعلي فضلا

عن مناقشة إجراءات توفير أدوات النشاط المدرسي ومستلزمات رياض الأطفال .

وطالب "مدير عام المصلحة" بضرورة متابعة احتياجات المدارس للفصل

الدراسي الثاني والوقوف على متطلبات العملية التعليمية لاسيما بالمناطق

البعيدة عن مراكز المدن .

يشار إلى أن مصلحة المرافق التعليمية تعقد سلسلة من الاجتماعات الدورية

لمراجعة احتياجات المدارس ووضع الترتيبات لرسم بنود خطتها العامة لعام

2018 م

...( وال ) ...