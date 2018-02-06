فريق الصداقة بشحات لكرة القدم يتأهل على حساب فريق النصر ضمن
تصفيات كأس ليبيا .
الثلاثاء ، 06- 02- 2018 - 08:46:00
طرابلس 6 فبراير 2018 (وال) نجح فريق الصداقة شحات لكرة القدم في
التأهل على حساب فريق النصر بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الرسمي
للمباراة بالتعادل السلبي دون اهداف في المباراة التي اقيمت مساء أمس
بملعب نادي الصقور بطبرق ضمن منافسات الدور الـ64 لكأس ليبيا لكرة القدم
للموسم الرياضي 2017 - 2018 .
وبرز من فريق الصداقة تألق حارسه الدولي جمعه اقطيط في التصدي لركلتين من
الركلات الخمس .
وبهذه النتيجة تأهل فريق الصداقة بشحات إلى الدور الـ32 من كأس ليبيا .
...(وال)...