فريق الصداقة بشحات لكرة القدم يتأهل على حساب فريق النصر ضمن تصفيات كأس ليبيا .





طرابلس 6 فبراير 2018 (وال) نجح فريق الصداقة شحات لكرة القدم في

التأهل على حساب فريق النصر بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الرسمي

للمباراة بالتعادل السلبي دون اهداف في المباراة التي اقيمت مساء أمس

بملعب نادي الصقور بطبرق ضمن منافسات الدور الـ64 لكأس ليبيا لكرة القدم

للموسم الرياضي 2017 - 2018 .

وبرز من فريق الصداقة تألق حارسه الدولي جمعه اقطيط في التصدي لركلتين من

الركلات الخمس .

وبهذه النتيجة تأهل فريق الصداقة بشحات إلى الدور الـ32 من كأس ليبيا .

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