فريق الصداقة بشحات لكرة القدم يتأهل على حساب فريق النصر ضمن تصفيات كأس ليبيا .الثلاثاء ، 06-02-2018 - 08:46:00



طرابلس 6 فبراير 2018 (وال) نجح فريق الصداقة شحات لكرة القدم في
التأهل على حساب فريق النصر بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الرسمي
للمباراة بالتعادل السلبي دون اهداف في المباراة التي اقيمت مساء أمس
بملعب نادي الصقور بطبرق ضمن منافسات الدور الـ64 لكأس ليبيا لكرة القدم
للموسم الرياضي 2017 - 2018 .
وبرز من فريق الصداقة تألق حارسه الدولي جمعه اقطيط في التصدي لركلتين من
الركلات الخمس .
وبهذه النتيجة تأهل فريق الصداقة بشحات إلى الدور الـ32 من كأس ليبيا .
...(وال)...

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