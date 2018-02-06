قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين بينهم طفل في قلقيلية.





قلقيلية 6-فبراير-2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر

اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من قلقيلية، من بينهم طفل.

من ناحية أخرى هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أجزاء

من بناية سكنية في بلدة اليامون غرب جنين، وسط اندلاع مواجهات، وحالات

اختناق شديدة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال هدمت سورا، وأجزاء

من بركس، في محيط البناية بحي الخمايسة في البلدة، كما اقتلعت أشجار

زيتون في محيط المكان، خلال عملية عسكرية شنتها لساعات بحثا عن المطارد

أحمد نصر جرار، الذي أعلن عن استشهاده قبل قليل.

وأضاف أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب دهم البلدة، مما أسفر عن

اصابة العشرات بحالات اختناق، حيث أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة منذ ساعات

الفجر، بعد نشر عشرات الآليات العسكرية.

وأعلنت تربية جنين عن عدم انتظام الدراسة في مدارس اليامون، بسبب الأحداث

الدائرة بالمنطقة .

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