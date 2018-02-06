النائب أحمد معيتيق يلتقي سفيرة فرنسا لدى ليبيا.





طرابلس 6 فبراير 2018 ( وال ) - استقبل النائب بالمجلس الرئاسي

"أحمد معيتيق" ظهر أمس سفيرة دولة فرنسا لدى ليبيا "بريجيت كرومي"،

وأكدت السفيرة خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، استمرار دعم

حكومة بلادها لحكومة الوفاق الوطني.

وأضافت ادارة التواصل والاعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر موقعها أن

السفيرة ثمنت الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لإعادة الاستقرار

في ليبيا وتوحيدها لمؤسسات الدولة.

كما تناول اللقاء دعم آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، في مختلف

المجالات وسبل تطويرها، والعمل على إرساء الاستقرار والأمن في منطقة حوض

المتوسط.

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