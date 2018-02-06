استشهاد فلسطيني في عملية عسكرية لجيش الاحتلال في اليامون غرب جنين.





جنين 6 فبراير2018 (وال) - استشهد فجر اليوم الثلاثاء، الشاب المطارد "

أحمد جرار" من بلدة برقين خلال عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال

الإسرائيلي في بلدة اليامون غرب جنين.

وقال مدير الارتباط العسكري في جنين خليل طنة لـوكالة الانباء الفلسطينية

"وفا"، إن اشتباكات جرت خلال محاصرة قوات الاحتلال لبناية في بلدة

اليامون، تخللها هدم سورواقتلاع أشجار زيتون.

وكانت مصادر إعلامية وأمنية إسرائيلية اعلنت منذ صباح اليوم عن تمكنها من

تصفية الشاب جرار في عملية وصفتها بالمعقدة، وبعد مطاردة حثيثة على مدار

الأيام الماضية.

وتتهم قوات الاحتلال جرار بالمسؤولية عن قتل مستوطن قبل عدة أسابيع قرب

نابلس.

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