ليبيا تشارك في المؤتمر الثاني لبلدان العبور للهجرة الذي سيعقد اليوم بروما .الثلاثاء ، 06-02-2018 - 08:34:00



روما 06 فبراير 2018 ( وال) - أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن
عقدها اليوم الثلاثاء، المؤتمر الثاني لبلدان عبور تدفقات الهجرة بمشاركة
ليبية .
وقال بيان للوزارة " إن المؤتمر الوزاري الذي يلتئم في دورته
الثانية ، بمبادرة من وزير الخارجية والتعاون الدولي أنجيلينو ألفانو،
حول عنوان " مسؤولية مشتركة لتحقيق هدف مشترك: التضامن والأمن " .
وأضاف البيان أن المؤتمر سيشارك فيه ليبيا ، الجزائر، تشاد، مصر،
اثيوبيا، فرنسا، ألمانيا ، مالطا، النيجر، هولندا، اسبانيا، السودان
وتونس ، إلى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية
والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، والمدير العام للمنظمة الدولية
للهجرة (Oim) وليام ليسي سوينغ ، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في
أوروبا ، توماس غريمنغر، والرئاسة البلغارية الدورية لمجلس الاتحاد
الأوروبي ممثلة بوزير الخارجية تودور ستويانوف " .
ويعتزم المؤتمر متابعة النهج الجديد للحوار الذي افتتح بالإعلان
المشترك للدورة الأولى للمؤتمر، الذي التأم بروما في 6 يوليو الماضي،
واستند إلى شراكة معززة بين البلدان الأوروبية وبلدان العبور الأفريقية ،
لأجل إدارة متكاملة لظاهرة الهجرة، قادرة على الجمع بين مبدأي التضامن
والأمن .
...(وال)..

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تصدر بيانا حول الاخبار غيرالمؤكدة عن توجه السفينة الموقوفة في اليونان الى ليبيا .
تراجع أسعار الغذاء العالمية 3.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا