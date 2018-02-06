ليبيا تشارك في المؤتمر الثاني لبلدان العبور للهجرة الذي
سيعقد اليوم بروما .
الثلاثاء ، 06- 02- 2018 - 08:34:00
روما 06 فبراير 2018 ( وال) - أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن
عقدها اليوم الثلاثاء، المؤتمر الثاني لبلدان عبور تدفقات الهجرة بمشاركة
ليبية .
وقال بيان للوزارة " إن المؤتمر الوزاري الذي يلتئم في دورته
الثانية ، بمبادرة من وزير الخارجية والتعاون الدولي أنجيلينو ألفانو،
حول عنوان " مسؤولية مشتركة لتحقيق هدف مشترك: التضامن والأمن " .
وأضاف البيان أن المؤتمر سيشارك فيه ليبيا ، الجزائر، تشاد، مصر،
اثيوبيا، فرنسا، ألمانيا ، مالطا، النيجر، هولندا، اسبانيا، السودان
وتونس ، إلى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية
والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، والمدير العام للمنظمة الدولية
للهجرة (Oim) وليام ليسي سوينغ ، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في
أوروبا ، توماس غريمنغر، والرئاسة البلغارية الدورية لمجلس الاتحاد
الأوروبي ممثلة بوزير الخارجية تودور ستويانوف " .
ويعتزم المؤتمر متابعة النهج الجديد للحوار الذي افتتح بالإعلان
المشترك للدورة الأولى للمؤتمر، الذي التأم بروما في 6 يوليو الماضي،
واستند إلى شراكة معززة بين البلدان الأوروبية وبلدان العبور الأفريقية ،
لأجل إدارة متكاملة لظاهرة الهجرة، قادرة على الجمع بين مبدأي التضامن
والأمن .
...(وال)..