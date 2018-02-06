ليبيا تشارك في المؤتمر الثاني لبلدان العبور للهجرة الذي سيعقد اليوم بروما .





روما 06 فبراير 2018 ( وال) - أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن

عقدها اليوم الثلاثاء، المؤتمر الثاني لبلدان عبور تدفقات الهجرة بمشاركة

ليبية .

وقال بيان للوزارة " إن المؤتمر الوزاري الذي يلتئم في دورته

الثانية ، بمبادرة من وزير الخارجية والتعاون الدولي أنجيلينو ألفانو،

حول عنوان " مسؤولية مشتركة لتحقيق هدف مشترك: التضامن والأمن " .

وأضاف البيان أن المؤتمر سيشارك فيه ليبيا ، الجزائر، تشاد، مصر،

اثيوبيا، فرنسا، ألمانيا ، مالطا، النيجر، هولندا، اسبانيا، السودان

وتونس ، إلى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية

والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، والمدير العام للمنظمة الدولية

للهجرة (Oim) وليام ليسي سوينغ ، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في

أوروبا ، توماس غريمنغر، والرئاسة البلغارية الدورية لمجلس الاتحاد

الأوروبي ممثلة بوزير الخارجية تودور ستويانوف " .

ويعتزم المؤتمر متابعة النهج الجديد للحوار الذي افتتح بالإعلان

المشترك للدورة الأولى للمؤتمر، الذي التأم بروما في 6 يوليو الماضي،

واستند إلى شراكة معززة بين البلدان الأوروبية وبلدان العبور الأفريقية ،

لأجل إدارة متكاملة لظاهرة الهجرة، قادرة على الجمع بين مبدأي التضامن

والأمن .

...(وال)..