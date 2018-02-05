الاتحاد الليبي للسباحة والغوص ينظم بطولة ليبيا للماستر بطرابلس.





طرابلس 05 فبراير 2018 (وال)- يعتزم الاتحاد الليبي للسباحة والغوص

تنظيم بطولة ليبيا للماستر لفئة كبار السن، وذلك خلال شهر فبراير الجاري

بطرابلس، بمشاركة سباحي الاتحادات الفرعية بالمناطق.

وذكر مصدر بالاتحاد الليبي للسباحة والغوص أمس الأحد أن البطولة

ستقام بمناسبة إنجاح الموسم الرياضي للسباحة 2017، واحتفالا بذكرى ثورة

فبراير.

وخاطب الاتحاد رؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق بشأن إرسال كشف

بأسماء السباحين الراغبين في المشاركة بهذه البطولة قبل تاريخ 15 فبراير

الجاري.

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