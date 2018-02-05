الأهلي طرابلس يفوز على الاتحاد في قمة مباريات دوري الكرة الطائرة.





طرابلس 05 فبراير 2018 (وال)- فاز فريق الأهلي طرابلس على فريق

الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في قمة مباريات الجولة

الثامنة من دوري الكرة الطائرة، التي احتضنتها القاعة الكبرى للألعاب

بالمدينة الرياضية مساء اليوم الاثنين.

وانتهت أشواط المباراة حسب النتائج التالية : الأول لصالح الاتحاد

(20-25)، والثاني(25-20) لصالح الأهلي طرابلس، والثالث (25-23) لصالح

الأهلي طرابلس، والرابع (25-14) لصالح الأهلي طرابلس.

وبهذه النتيجة يرفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 14 نقطة في المركز

الثالث مؤقتا، وتنقصه مباراة واحدة مؤجلة، بينما تجمد رصيد فريق الاتحاد

عند النقطة 15 في المركز الثاني مؤقتا. يذكر أن فريق الأهلي طرابلس يحتاج لتحقيق الفوز في المباراة القادمة

المؤجلة لضمان التأهل إلى الدور السداسي أو مرحلة التتويج صحبة أندية

الأهلي بنغازي والنصر والسويحلي والاتحاد المصراتي والجزيرة.



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