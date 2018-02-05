فريقا أبي سليم والصداقة يلتحقان بالمتأهلين للدور 32 من كأس ليبيا لكرة القدم.





طرابلس 05 فبراير 2018 (وال)- التحق فريقا أبي سليم والصداقة بركب

الفرق المتأهلة إلى الدور 32 من مسابقة كأس ليبيا للموسم الرياضي

2017-2018، عقب اجتيازهما مساء اليوم الاثنين منافسات الدور التمهيدي

الثاني للدور الـ64 .

جاء تأهل فريق أبي سليم على حساب فريق القرضابية بنتيجة (2-0) في

المباراة التي جمعتهما بملعب غريان البلدي، ضمن منافسات فرق المجموعة

الثانية.

وتأهل فريق الصداقة على حساب فريق النصر بضربات الترجيح بعد انتهاء

الوقت الأصلي للمباراة بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما بملعب

المرج، ضمن منافسات فرق المجموعة الأولى.

وتتواصل بعد غد الأربعاء منافسات الدور التمهيدي الثاني للدور

الـ64، بإقامة مباراتين، تجمع الأهلي طرابلس مع الطموح بملعب مصراتة

الساعة الثالثة مساء، وأبي الأشهر مع المستقبل بملعب الزاوية الساعة

الثالثة مساء، ضمن منافسات فرق المجموعة الثانية.

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