"معيتيق "يدعو لوقف المتاجرة بملف تاورغاء من قبل بعض أطراف المشهد السياسي .

طرابلس 05 يناير 2018 ( وال ) - أعرب النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق " عن أسفه من تعثر تنفيذ إتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، مستنكراً وبشدة محاولات المتاجرة بهذا الملف من قبل بعض أطراف المشهد السياسي.

ووجه "معيتيق" في بيان أصدره اليوم رسالة الى من وصفهم بـ”المتاجرين” قال فيها” إتقوا الله في بلادكم وكفاكم تفتيتاً للحمة والوحدة الوطنية”.

وإعتبر ما وقع بين مصراتة وتاورغاء بأنه خصومة طارئة لن تؤثر على العلاقة بينهما، لافتاً لما واجهته البلاد خلال السنوات السبع الماضية بالعديد من الفتن أدت إلى ما نعيشه اليوم من إنقسام.

وأشار إلى أن الإتفاق بين مصراتة وتاورغاء جاء بعد جهد طويل وبفضل الخيرين من الجانبين لتحقيق مصالحة مستدامة تمد جسور الثقة وقوامها التسامح وجبر الضرر وتوفير المتطلبات والمقومات الأساسية لعودة آمنة لأهالي تاورغاء وإرجاع الحقوق لأصحابها .

وأكد " معيتيق " في بيانه على أن مصلحة ليبيا تتحقق بالتهدئة وإصلاح ذات البين وتغليب لغة العقل ليتمكن الجميع دون إستثناء من بناء دولة القانون والمؤسسات، الدولة المدنية التي تصون حقوق و ترسخ العدالة الإجتماعية وتحمي الحريات.

ودعا الجميع إلى ترك لجنة المصالحة بين مصراتة وتاورغاء وما يتبعها من لجان تنفيذية، مهمة إصلاح ما وقع من تجاوزات بإعتبارهم أصحاب الملف والمسؤولين على تنفيذه ولا أحد يزاود على وطنيتهم وإخلاصهم للقضية.

و أكد " معيتيق " في ختام بيانه على أن المجلس الرئاسي سيكون دائما داعماً لجهود اللجنة ملبياً بقدر ما يستطيع لما تقره من خطوات ومتطلعاً بأن تكون عودة أهالي تاورغاء مقدمة لعودة جميع المهجرين والنازحين إلى ديارهم.





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