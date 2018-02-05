مصرف ليبيا المركزي يتخذ جملة من الاجراءات .

طرابلس 5 فبراير 2018 (وال)- اعلن مصرف ليبيا المركزي انه يتابع باهتمام النتائج الايجابية لحالة الاستقرار النقدي والتحسن الايجابي في القوة الشرائية للدينار الليبي الذي انعكس ايجابيا على معدلاى اسعار السلع والخدمات .

واوضح المصرف في بيان تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه انه وبعد متابعته لهذه النتائج فانه يؤكد على الاتي :-

الاستمرار في تنفيذ الاعتمادات المستندية لتوفير السلع والمواد وفق ماتمت احالته من وزارة الاقتصاد لموازنة 2017.

-الشروع في وضع برنامج متكامل للمساهمة في تحريك التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع المجلس الرئاسي للخروج من حالة الركود الاقتصادي بتوفير المخصصات اللازمة للمشاريع الانتاجية والخدمية في قطاعات الاسكان ،الكهرباء،الحديد والصلب ،الاسمنت ،الصناعات المختلفة ،والاتصالات والمواصلات .

-انسياب صرف مخصصات ارباب الاسر بسلاسة لعام 2018 والعمل مع مصلحة الاحوال المدنية على مراجعة اوضاع من لم يستلموا مخصصات 2017 .

انجاز منظومة واليات تحويلات العاملين الاجانب في القطاع الصحي العام والخاص والجامعات والمجالات الحيوية .

-تيسير وتسهيل اجراءات تنفيذ الحوالات الخارجية للمواطنين الخاصة بالعلاج والدراسة .

-تفعيل العمل بوسائل ومنظومات الدفع الالكتروني وضمان حصول البائعين المتعاملين بها على احتياجاتهم من السيولة بما يعادل قيمة مبيعاتهم اضافة الى البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الدفع الالكتروني بالهاتف بما يمكن المواطنين من اتمام عملية الدفع من حساباتهم عبر هواتفهم الخاصة .

(وال)