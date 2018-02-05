" جلالة " يستعرض خطوات اتفاق مصراتة - تاورغاء واعلان العودة والجهود المتعلقة بذلك حتى اليوم الاثنين .

طرابلس5 فبراير 2018 ( وال )-عقد وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين " يوسف جلالة " وبحضور وزير الحكم المحلي "بداد قنصو " مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس خُصص لاستعراض خطوات اتفاق مصراتة - تاورغاء واعلان العودة . واستهل " جلالة " مؤتمره الصحفي بالقول " في اطار المصالحة الوطنية الشاملة واعادة النازحين في الداخل والمهجرين في الخارج الى مدنهم وقراهم واريافهم ، النازحين والمهجرين مكانهم الطبيعي بين اهلهم وجيرانهم وقبائلهم ، من اخطأ منهم قابلناه بالعفو والسماح ومن ظلم رددنا مظلمته بدون اجحاف ومن اجرم في حق غيره ، القضاء يفصل في الخلاف ". ووصف " جلالة " ملف تاورغاء مصراتة بأنه من اثقل الملفات المزعجة في قضية النزوح والتهجير ، مشيرا بأنه قد نال الاهتمام الاكبر محليا ودوليا وامميا ، من اجل انهاء هذا الملف . وأضاف أنه " وبعد التوصل الى اتفاق بين لجنتي حوار اتفاق مصراتة وتاورغاء والذي استمر لاكثر من سنتين باشراف لوجستي من بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ، تم التوقيع عليه من قبل رؤساء اللجنتين في 31/ 8 / 2016 ، واعتمده المجلس الرئاسي والمجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء في 19 / 6 / 2017 وبحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيق ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين واعضاء لجنتي الحوار من المدينتين وعددا من المشائخ والحكماء ورجال المصالحة الوطنية . وأوضح " ان هذا الاتفاق كان بين الطرفين ودون تدخل من أحد لا من المجلس الرئاسي ولا من الحكومة ، واعتمد كما هو دون اية تعديلات .

وأكد أنه واثر اعتماد المجلس الرئاسي للاتفاق بدأت مناقشة آلية تطبيق الاتفاق على ارض الواقع بين كل الاطراف ذات العلاقة الى ان تم التوصل الى آلية تم التوافق عليها في اجتماع برئاسة رئيس المجلس الرئاسي وبحضور وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين ووزير الحكم المحلي وعميد وعدد من اعضاء المجلس البلدي مصراتة ورئيس المجلس المحلس تاورغاء وعدد من اعضاء المجلس ورؤساء لجنتي الحوار عن المدينتين وعدد من الاعضاء ، والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي ، وشارك في جانب من الاجتماع امر المنطقة العسكرية الوسطى.وأشار بأن هذا الاجتماع كان بتاريخ 27 / 12 / 2017 ، موضحا بأنه قد تم فيه تحديد موعد بداية عودة اهالي تاورغاء الى مدينتهم في 1 فبراير 2018 وهذا التاريخ الذي اعلنه رئيس المجلس الرئاسي بحضور المشاركين في الاجتماع ومحافظ مصرف ليبيا المركزي . منوها الى انه وبعد هذا الاعلان مباشرة أصدر المجلس الرئاسي قرار تحت رقم 1423 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين وعضوية وزير الحكم المحلي ولجنتي مصراتة وتاورغاء . وأشار الى انه وعلى اثر هذا القرار قامت اللجنة وعدد من وزراء حكومة الوفاق الوطني بزيارة ميدانية للوقوف على الاوضاع داخل مدينة تاورغاء وتقييمها اضافى الى زيارة منطقة طمينة وزيارة المتضررين والجلوس معهم والاستماع لهم . واستعرض " جلالة " الخطوات التى قامت بها اللجنة فور اصدار القرار مؤكدا مباشرتها لاعمالها في اجتماعات مستمرة ومتواصلة مع عديد الجهات التنفيذية والخدمية للتهيئة المبدئية للمدينة لعودة اهلها وانطلاق اعمال فتح المسارات وازالة المخلفات . وقال ان اخر اجتماع للجنة كان يوم الاثنين الموافق 29 / 1 / 2018برئاسة رئيس المجلس الرئاسي وبحضور اللجنة المكلفة بمتابعة الاتفاق وعميد بلدية مصراتة واعضاء عن المجلس البلدي والمجلس المحلي تاورغاء وامر المنطقة العسكرية وامر الشرطة العسكرية للوقوف على اخر ترتيبات العودة . وأكد في هذا استعراضه لخطوات اتفاق مصراتة - تاورغاء واعلان العودة ، التزام المجلس الرئاسي بكل ماطلب منه وخصوصا صرف النسبة المتوقف عليها من جبر الضرر وهي 25 % من القيمة الاجمالية وكذلك التأمين الصحي والبحث عن المفقودين وكذلك القيم المخصصة للتأمين والالتزام بتنفيذ ومتابعة كافة بنود الاتفاق على مدار سنة 2018 .

وأوضح ان الامور كلها كانت ايجابية وبتعاون كبير جدا من المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء والمنطقة العسكرية الوسطى.

وأضاف ان اجتماعا اخر عقد يوم الثلاثاء الموافق 30/ 1/ 2018 دعا له نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيق وبحضور وزير الدولة لشؤن المهجرين والنازحين ووزير الحكم المحلي ورئيس المجلس المحلي تاورغاء ولجنتي الحوار للوقوف على آخر الترتيبات اللازمة . وأكد انه وحتى يوم الاربعاء الموافق 31/ 1 / 2018 كانت الامور ايجابية ومطمئنة وانه انتقل شخصيا الى مدينة مصراتة وتواصل مع كل الجهات التي تعمل على الارض الى ان تم ايقاف اللجان العاملة على الارض من قبل مجموعة مسلحة عن العمل واخراجهم من الموقع ، اضافة الى اقفال البوابة واعتراض هذه العودة . وبيّن انه واثر ذلك تم عقد اجتماع مع رئيس واعضاء المجلس البلدي مصراتة وامر المنطقة العسكرية الوسطى وامر الشرطة العسكرية وبحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيق ، لمناقشة الوضع واحتواء الازمة . واختتم " جلالة " استعراضه لهذا الاتفاق بالقول " العمل والجهود متواصلة مع كافة الخيرين ورجال المصالحة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ، ومصرين على عدم اراقة اي دم من اي طرف وسنصل الى محطتنا بعون الله بتحقق رجوع اهلنا الى مدنهم وقراهم في كامل ربوع الوطن ".



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