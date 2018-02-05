عضو المجلس الرئاسي " عماري زايد "يبحث نقل الاختصاصات للبلديات .الإثنين ، 05-02-2018 - 18:30:00

عضو المجلس الرئاسي " عماري زايد "يبحث نقل الاختصاصات للبلديات .طرابلس 05 فبراير 2018 ( وال ) - التقى عضو المجلس الرئاسي رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات الإدارة المحلية الدكتور " محمد عماري زايد "اليوم الإثنين، بكل من رئيس الهيئة العامة للموارد المائية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.
وقالت ادارة التواصل والاعلام ان اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، آلية بحث نقل الاختصاصات للبلديات، لتذليل العقبات التي تحول دون إيصال الخدمات مباشرة للمواطنين.

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