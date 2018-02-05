وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات تجتمع مع المدير التنفيذي للهيئة العامة للشباب والرياضة .

طرابلس 05 فبراير 2018 ( وال ) - اجتمعت وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات الدكتورة إيمان بن يونس مع المدير التنفيذي للهيئة العامة للشباب والرياضة، ورئيس اللجنة البارولمبية، وفريق العمل لبحث ما وصلت إليه الهيئة بخصوص المقترحات الخاصة بالهيكل التنظيمي للهيئة ووضع الإطار النهائي له.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد رحب فريق العمل بالتعديلات الواردة، والمكاتب التي تمت إضافتها المختصة بدعم وتمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك مكتب خدمة المواطن.





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