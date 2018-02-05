النائب " أحمد معيتيق " يلتقي سفيرة فرنسا لدى ليبيا .

طرابلس 05 فبراير 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق" ظهر اليوم سفيرة دولة فرنسا لدى ليبيا السيدة "بريجيت كرومي"، وأكدت السفيرة خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، استمرار دعم حكومة بلادها لحكومة الوفاق الوطني.

وزفقا لادارة التواصل والاعلام فقد ثمنت السفيرة الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لإعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيدها لمؤسسات الدولة.

وتناول اللقاء دعم آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات وسبل تطويرها، والعمل على إرساء الاستقرار والأمن في منطقة حوض المتوسط .





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