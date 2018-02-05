الصين تعتزم استصلاح 90% من أراضيها الزراعية الملوثة بحلول 2020.





شنغهاي 5 فبراير 2018 (وال) - أعلن وزير البيئة الصيني لي قان جيه إن

بلاده ستحاول تطهير حوالي 90 بالمائة من أراضيها الزراعية الملوثة لتصبح

صالحة للزراعة مرة أخرى وذلك بحلول نهاية عام 2020 كما ستحد من أعمال

التنمية في ربع المساحة الإجمالية للصين.

وقال الوزير الصيني أن بلاده ستجري دراسات مفصلة عن تلوث التربة وستحدد

مناطق لاختبار تقنيات علاج تلوث التربة والوقاية منه.

وأظهر مسح عام 2013 أن حوالي 3.33 مليون فدان من الأراضي الزراعية

الصينية، وهي منطقة في مساحة بلجيكا، اعتبرت ملوثة لدرجة تحول دون

استخدامها في زراعة المحاصيل على أن تصل تكاليف تطهير هذه المنطقة إلى ما

يقدر بنحو تريليون يوان (159 مليار دولار).