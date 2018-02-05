أمريكا تدرس فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي .

بوينس ايرس 5 فبراير 2018(وال) - أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن بلاده تدرس فرض قيود على واردات النفط الخام الفنزويلي وصادرات المنتجات المكررة الأمريكية إلى فنزويلا .

وقال تيلرسون خلال مؤتمر صحفي في بوينس ايرس أمس الاحد ”أحد جوانب دراسة فرض عقوبات نفطية يتعلق بمدى تأثيرها على الشعب الفنزويلي. هل هي خطوة قد تضع نهاية لهذا الأمر بشكل أسرع؟“ في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا.

ويقوم تيلرسون بجولة في أمريكا اللاتينية تشمل أيضا زيارة المكسيك وبيرو

وكولومبيا وجاميكا.

وقال تيلرسون ”ندرس خيارات، وننظر في كيفية تخفيف الآثار الواقعة على

المصالح التجارية للولايات المتحدة“ ودول أخرى في المنطقة.