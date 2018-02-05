الشرطة القضائية تختتم ورشة عمل حول منهجية العمل بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.





طرابلس 05 فبراير 2018 ( وال ) - اختتمت بمقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل

جنوب طرابلس صباح أمس الأحد ورشة عمل تدريبية لمنتسبي الشرطة القضائية

حول منهجية العمل بمؤسسات الإصلاح والتأهيل بحضور رئيس وأعضاء المؤسسة

وممثلي حقوق الإنسان وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتمحورت أعمال الورشة حول وضع الأطر القانونية والإنسانية التي يجب أن

تعتمد داخل كافة المؤسسات الإصلاحية، حيث خضع للتدريب فيها قرابة الخمسين

متدرب تلقوا خلالها محاضرات تعنى بالقانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن

مؤسسات الإصلاح والتأهيل وحقوق أفراد الشرطة والنزلاء وواجباتهم.

وأكد المسؤول عن تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل ببعثة الأمم المتحدة

للدعم في ليبيا، في كلمة بالمناسبة على ضرورة عقد مثل هذه الدورات

التدريبية وأهمية تفعيل الوعي القانوني وممارسته داخل المؤسسات .

وتأتي فعاليات هذه الورشة حرصاً من جهاز الشرطة القضائية على الرفع من

مستوي أداء أعضائه والتي جاءت نتاجاً للدورة الخارجية التي أقيمت بتنسيق

وإشراف منظمة دعم الإدارات المتكاملة الأوروبية في ليبيا (اليوبام)

لتأهيل وتدريب كافة أعضاء الجهاز العاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل

للتعامل مع النزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية طبقاً لتشريعات المحلية

والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووفق قانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن

مؤسسات الإصلاح والتأهيل .



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