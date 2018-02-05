روسيا تصعد غاراتها الجوية على محافظة إدلب السورية بعد إسقاط طائرة.





عمان 5 فبراير 2018 (وال) - كثفت الطائرات الروسية غاراتها على

بلدات ومدن يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في محافظة إدلب بشمال سوريا ليل

الأحد بعد يوم واحد من إسقاط قوات المعارضة طائرة حربية روسية وقتل

قائدها.

وذكرت مصادر بالدفاع المدني إن الغارات الجوية قصفت بلدتي كفر نبل

ومعصران بالإضافة إلى مدن سراقب ومعرة النعمان وإدلب وإنه تم الإبلاغ عن

سقوط العديد من القتلى وعشرات من الجرحى مع رفع رجال الإنقاذ الأنقاض.

وقال شهود وسكان إن مستشفى أصيب في معرة النعمان وهناك مخاوف من أن يكون

ما لا يقل عن خمسة أشخاص قد قُتلوا في هجوم آخر ألحق أضرارا ببناية سكنية

في كفر نبل.