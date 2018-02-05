إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني تعتزم إقامة أيام علمية لأطباء الأسنان .





طرابلس 05 فبراير 2018 ( وال ) - أعلن مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة

الصحة في حكومة الوفاق الوطني " أشرف أبورقية " عزم الإدارة إقامة عددٍ

من الأيام العلمية تستهدف أطباء الأسنان خلال السنة الحالية .

وقال " أبورقية " في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني للوزارة إن ذلك

سيزيد من مستوى المعرفة والاستفادة أيضاً لدى أطباء الأسنان من خلال

مناقشة العديد من الأوراق البحثية وإلقاء المحاضرات المرتبطة بأحدث

الممارسات العالمية في جراحة الفم والأسنان لما لها من آثار جيدة في

الإسهام في سرعة شفاء المريض.

وكانت إدارة الموارد البشرية قد نظمت السبت يوماً علمياً حول جراحة الفم

والأسنان بالتعاون مع مركز خدمات الأسنان طرابلس حضره وزير الصحة المفوض

" عمر بشير الطاهر " إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بمشاركة عددا

من أطباء الأسنان العاملين بالمرافق الصحية العامة في ليبيا .



...( وال ) ...