مجلس جامعة طرابلس يعقد اجتماعه العادي الثاني لعام 2018 .





طرابلس 05 فبراير 2018 ( وال ) - عُقِد مجلس جامعة طرابلس اجتماعه العادي

الثاني لعام 2018 صباح اليوم الاثنين لمناقشة عدة موضوعات تهم سير العمل

بالجامعة .

وترأس الاجتماع - الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر رئاسة جامعة -

رئيس الجامعة الدكتور " نبيل النطاح " وبحضور وكلاء الجامعة وعمداء

الكليات والمسجل العام حيث تم استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات من

بينها مقترح إنشاء كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة وعرض مذكرة

كلية الفنون والإعلام بشأن اعتماد دليل الكلية.

كما تم مناقشة ما اقترحه عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بشأن

إنشاء صندوق يختص بالعمل على تأسيس أوقاف خاصة بالجامعة يتم استثمار

مواردها من الأوقاف لضمان استمرارها.



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