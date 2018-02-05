اختتام الحملة التوعية لمرض السرطان لدى الأطفال ببنغازي .الإثنين ، 05-02-2018 - 16:01:00



بنغازي 5 فبراير 2018م ( وال ) اختتمت بمستشفى الأطفال ببنغازي صباح
اليوم الحملة التوعية لمرض السرطان لدى الأطفال والتي أقيمت تحت شعار "
ديناركم مع دينارينا لمساعدة أطفالنا " .
وذكرت مصادر باللجنة المشرفة على حفل الاختتام بأن الحملة التي نظمها
عدد من طلبة كلية القانون في جامعة بنغازي شملت توزيع صناديق التبرعات
داخل عدد من الكليات داخل جامعة بنغازي .
وأشارت المصادر إلى أن الخطوة لقيت قبولاً لدى كثيراً من المتبرعين ،
إلى جانب تقديم الأدوية والهدايا لأطفال مرضى السرطان بمستشفى الأطفال
ببنغازي .

...( وال - بنغازي ) ...

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