اختتام الحملة التوعية لمرض السرطان لدى الأطفال ببنغازي .
الإثنين ، 05- 02- 2018 - 16:01:00
بنغازي 5 فبراير 2018م ( وال ) اختتمت بمستشفى الأطفال ببنغازي صباح
اليوم الحملة التوعية لمرض السرطان لدى الأطفال والتي أقيمت تحت شعار "
ديناركم مع دينارينا لمساعدة أطفالنا " .
وذكرت مصادر باللجنة المشرفة على حفل الاختتام بأن الحملة التي نظمها
عدد من طلبة كلية القانون في جامعة بنغازي شملت توزيع صناديق التبرعات
داخل عدد من الكليات داخل جامعة بنغازي .
وأشارت المصادر إلى أن الخطوة لقيت قبولاً لدى كثيراً من المتبرعين ،
إلى جانب تقديم الأدوية والهدايا لأطفال مرضى السرطان بمستشفى الأطفال
ببنغازي .
...( وال - بنغازي ) ...