اختتام الحملة التوعية لمرض السرطان لدى الأطفال ببنغازي .





بنغازي 5 فبراير 2018م ( وال ) اختتمت بمستشفى الأطفال ببنغازي صباح

اليوم الحملة التوعية لمرض السرطان لدى الأطفال والتي أقيمت تحت شعار "

ديناركم مع دينارينا لمساعدة أطفالنا " .

وذكرت مصادر باللجنة المشرفة على حفل الاختتام بأن الحملة التي نظمها

عدد من طلبة كلية القانون في جامعة بنغازي شملت توزيع صناديق التبرعات

داخل عدد من الكليات داخل جامعة بنغازي .

وأشارت المصادر إلى أن الخطوة لقيت قبولاً لدى كثيراً من المتبرعين ،

إلى جانب تقديم الأدوية والهدايا لأطفال مرضى السرطان بمستشفى الأطفال

ببنغازي .



...( وال - بنغازي ) ...