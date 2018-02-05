مجلس الإدارة بنادي النصر الرياضي يتعاقد مع المدرب أيمن فتح الله لتدريب ''أواسط'' اليد.





بنغازي 5 فبراير 2018م ( وال ) تعاقد مجلس الإدارة بنادي النصر الرياضي

مع المدرب الجديد " أيمن فتح الله " لتدريب فريق أواسط اليد بعد التعاقد

مع " الشويهدي " لتدريب الفريق الأول .

يشار إلى أن المدرب " أيمن فتح الله " لاعب سابق بنادي دارنس بمركز حارس

مرمى وهو من مواليد 1975 ومتحصل على شهادات تدريب محليه ودوليه وشهادة

مدربين جدد ودورات متقدمه بطرابلس ودورة تدريب تصنيف على الدرجة الثانية

من الاتحاد العربي لكرة اليد بإشراف ألجامعه التونسية.

كما تحصل أيضا على دورة صقل بالمغرب بالاضافه إلي دورات الطب الرياضي

والتأهيل التربوي كما يعد المدرب " أيمن " مصنفا كحكم درجه ثانيه من

الاتحاد الليبي . ودرب عدة فرق منها ( دارنس .الافريقي .نصر زليتن

.الاشعاع ) .



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