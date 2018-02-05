وزير الخارجية بحكومة الوفاق يجتمع مع وزير خارجية لوكسمبورغ .
الإثنين ، 05- 02- 2018 - 15:48:00
طرابلس 05 فبراير 2018 ( وال ) - اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي
بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " ظهر اليوم الاثنين بطرابلس مع وزير
خارجية لوكسمبورغ " جان اسيلبورن" والوفد المرافق له .
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة وحضره وكيل الوزارة
للشؤون السياسية " لطفي المغربي" ، بحث العلاقات الثانية وسبل دعمها
وتطويرها .
وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي "محمد سيالة" في مؤتمر صحفي عقب
الاجتماع أنه بحث مع نظيره "جان اسيلبورن" ، تناول آفاق التعاون في
المجالات الاقتصادية والاستثمارات بين ليبيا ولوكسمبورغ ومن خلالها مع
الاتحاد الاوروبي ، مشيرا الى أن ليبيا ولوكسمبورغ كانتا قد وقعتا
اتفاقية تعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين .
وأوضح سيالة انه تم كذلك بحث مشكلة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها
على ليبيا والاتحاد الاوروبي ، مؤكدا ان هناك تطابق في وجهات النظر حول
هذا الموضوع .
من جهته جدد وزير خارجية لوكسمبورغ "جان اسيلبورن" دعم بلاده لمسيرة
العملية السياسية في ليبيا وعن التقدير للارادة التي تنتهجها حكومة
الوفاق الوطني للسير بخطوات ثابتة لبناء دولة المؤسسات والقانون .
كما عبر " اسيلبورن" عن الدعم الكامل لإجراء الانتخابات في ليبيا
والتي ستسهم في الوصول الى المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين .
وحول موضوع الهجرة غير الشرعية ، أكد الوزير " اسيلبورن" ان بلاده
والاتحاد الاوروبي ومنظمة الهجرة الدولية سيواصلون دعمهم لليبيا في
مواجهة هذه المشكلة ، مشيرا الى أن ليبيا بتمكينها من يرغب في زيارة
مراكز الايواء تدحض كل الاشاعات التي تحاول الاساءة إليها خاصة في ظل
انتشار بعض المعلومات الخاطئة حول معالجة ليبيا لهذه المشكلة .
وأكد وزير خارجية لوكسمبورغ أنه سيقوم بزيارة إلى عدد من مراكز
الايواء في إطار مواصلة التعاون مع ليبيا .
..(وال).