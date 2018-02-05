وزير الخارجية بحكومة الوفاق يجتمع مع وزير خارجية لوكسمبورغ .





طرابلس 05 فبراير 2018 ( وال ) - اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي

بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " ظهر اليوم الاثنين بطرابلس مع وزير

خارجية لوكسمبورغ " جان اسيلبورن" والوفد المرافق له .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة وحضره وكيل الوزارة

للشؤون السياسية " لطفي المغربي" ، بحث العلاقات الثانية وسبل دعمها

وتطويرها .

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي "محمد سيالة" في مؤتمر صحفي عقب

الاجتماع أنه بحث مع نظيره "جان اسيلبورن" ، تناول آفاق التعاون في

المجالات الاقتصادية والاستثمارات بين ليبيا ولوكسمبورغ ومن خلالها مع

الاتحاد الاوروبي ، مشيرا الى أن ليبيا ولوكسمبورغ كانتا قد وقعتا

اتفاقية تعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين .

وأوضح سيالة انه تم كذلك بحث مشكلة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها

على ليبيا والاتحاد الاوروبي ، مؤكدا ان هناك تطابق في وجهات النظر حول

هذا الموضوع .

من جهته جدد وزير خارجية لوكسمبورغ "جان اسيلبورن" دعم بلاده لمسيرة

العملية السياسية في ليبيا وعن التقدير للارادة التي تنتهجها حكومة

الوفاق الوطني للسير بخطوات ثابتة لبناء دولة المؤسسات والقانون .

كما عبر " اسيلبورن" عن الدعم الكامل لإجراء الانتخابات في ليبيا

والتي ستسهم في الوصول الى المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين .

وحول موضوع الهجرة غير الشرعية ، أكد الوزير " اسيلبورن" ان بلاده

والاتحاد الاوروبي ومنظمة الهجرة الدولية سيواصلون دعمهم لليبيا في

مواجهة هذه المشكلة ، مشيرا الى أن ليبيا بتمكينها من يرغب في زيارة

مراكز الايواء تدحض كل الاشاعات التي تحاول الاساءة إليها خاصة في ظل

انتشار بعض المعلومات الخاطئة حول معالجة ليبيا لهذه المشكلة .

وأكد وزير خارجية لوكسمبورغ أنه سيقوم بزيارة إلى عدد من مراكز

الايواء في إطار مواصلة التعاون مع ليبيا .

..(وال).