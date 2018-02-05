إدارة لعبة كرة اليد في نادي النصر الرياضي تتعاقد مع " يونس " و " التارقي " لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد.





بنغازي 5 فبراير 2018م ( وال ) تعاقدت إدارة لعبة كرة اليد في نادي النصر

الرياضي مع لاعب المنتخب الوطني الليبي ونادي النجمة لكرة اليد " مفتاح

يونس " لمدة سنتين لتعزيز التشكيلة النهائية للفريق في منافسات الدوري

الليبي العام 2017/2018.

يذكر أن اللاعب من مواليد 1992 لعب في فئة البراعم ثم الفريق الأول لنادي

النجمة وسبق له أيضا تمثيل المنتخب الوطني لعدة مرات

كما تعاقد النادي أيضا مع اللاعب " عبدالقادر التارقي "، وذلك لتدعيم

صفوف فريق كرة اليد بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

ويبلغ اللاعب " عبد القادر التارقي " من العمر 21 عاماً وهو من مواليد

1997 ، وسبق له أن لعب مع فريقنا في المواسم السابق.



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