إدارة لعبة كرة اليد في نادي النصر الرياضي تتعاقد مع " يونس " و " التارقي " لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد.الإثنين ، 05-02-2018 - 15:42:00



بنغازي 5 فبراير 2018م ( وال ) تعاقدت إدارة لعبة كرة اليد في نادي النصر
الرياضي مع لاعب المنتخب الوطني الليبي ونادي النجمة لكرة اليد " مفتاح
يونس " لمدة سنتين لتعزيز التشكيلة النهائية للفريق في منافسات الدوري
الليبي العام 2017/2018.
يذكر أن اللاعب من مواليد 1992 لعب في فئة البراعم ثم الفريق الأول لنادي
النجمة وسبق له أيضا تمثيل المنتخب الوطني لعدة مرات
كما تعاقد النادي أيضا مع اللاعب " عبدالقادر التارقي "، وذلك لتدعيم
صفوف فريق كرة اليد بالنادي خلال المرحلة المقبلة.
ويبلغ اللاعب " عبد القادر التارقي " من العمر 21 عاماً وهو من مواليد
1997 ، وسبق له أن لعب مع فريقنا في المواسم السابق.

...( وال -بنغازي ) ...

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