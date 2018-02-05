قسم المرور والتراخيص بنغازي ينظم لقاء عمل حول المشاكل المرورية .





بنغازي 5 فبراير 2018 (وال )- نظم قسم المرور والتراخيص بنغازي، لقاء

عمل مصغر حول المشاكل المرورية التي تعاني منها المدينة .

وتم خلال اللقاء الذى حضره رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي عقيد " حسن

الشلماني " ، ورئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني المهندس "فرج سعفان

الطابوني"، ورئيس وحدة الشؤون الفنية المكلف المهندس "حسين مصطفى

التركي"، مناقشة المشكلات المرورية التي تعاني منها المدينة، بسبب

الازدحام والاختناقات المرورية خاصة في بعض الشوارع بشكل مستمر .

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على وضع عديد من الخطوات العملية، والتي من

شأنها ستكون موضع التنفيذ في القريب العاجل من قبل الجهات المختصة .



...( وال - بنغازي) ...