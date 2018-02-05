موريشيوس تستضيف المنتدى الإفريقي حول الطاقة في يونيو القادم .





أبيدجان 5 فبراير 2018م ( وال ) - تستضيف جزيرة " موريشيوس " المنتدى

الإفريقي حول الطاقة في شهر يونيو القادم .

ونقلت مصادر إعلامية افريقية اليوم عن بيان للمنتدى أن الدورة العشرين

من المنتدى ، وهو تجمع عالمي مهتم بالاستثمار في البنية التحتية في قطاعي

الطاقة والصناعة ، ستعقد في الفترة من 19 إلى 22 يونيو بجزيرة موريشيوس ،

تحت شعار " تأملات حول السنوات العشرين الماضية " .

ووفقا للبيان ، فإن المنتدى الاقتصادي الإفريقي ، الذي سيعقد للمرة

الأولى في إفريقيا ، يتخذ شكله التنظيمي في الاجتماع الوزاري ، وسيكون

موضوعه العام "بناء استراتيجية متماسكة للسنوات العشرين المقبلة".

وسيتبادل المشاركون فيه الأفكار حول البلدان الإفريقية لاستكشاف

بيئات الطاقة الفريدة لكل بلد في القارة لا سيما غاز إفريقيا من أجل ضمان

المستقبل - مع تحديث للمشاريع الجارية - وكذلك سيدرسون نسبة نجاح

المبادرات والأدوات التي نفذها الفاعلون مثل " باور أفريكا " و " كي أف

دابليو " و " الهيئة المالية الدولية " على مدى العقدين الماضيين.

وسيعمل المصرف الدولي وجامعة " بيركلي " في كاليفورنيا مع منظمي

"إنرجي نت" على وضع خطة عمل خلال المؤتمر مع أهداف للسنوات العشرين

المقبلة ، بقصد وضع الأسس للأجيال القادمة من مستخدمي الطاقة في إفريقيا.

وأفاد البيان أن جوائز تقديرية ستوزع على الأفراد الذين قدموا مساهمة

كبيرة في هذا القطاع على مدى السنوات الـ20 الماضية في إطار المنتدى

الإفريقيا للطاقة.

...( وال )...