مصادر اوكرانية : نحو 400 مدينة وقرية في المناطق الغربية من البلاد شهدت ظروفا جوية صعبة .



كييف 5 فبراير 2018 ( وال )- تعرضت أوكرانيا لأضرار جسيمة بسبب الظروف

الجوية الصعبة السائدة في البلاد منذ الليلة الماضية .

وذكرت هيئة الطورائ الأوكرانية أن نحو ( 400 ) مدينة وقرية في المناطق

الغربية من أوكرانيا شهدت ليلة أمس وصباح اليوم ظروفا جوية صعبة من خلال

تساقط الثلوج بكثافة وهبوب رياح قوية تسببت في عرقلة حركة السير وتوقفها

في بعض المناطق فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي .

وأوضحت الهيئة أن محافظة " لفيف " الواقعة غربا على الحدود مع بولونيا

تضررت أكثر من غيرها من المحافظات الأوكرانية الأخرى بواقع 220 مدينة

وبلدة ، مبينةً أنها استنفرت كل إمكاناتها البشرية واللوجستية لمواجهة

هذا الظرف الاستثنائي الذي لم تعشه البلاد منذ عدة سنوات .

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