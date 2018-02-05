نادي ناصر بغريان ممثل ليبيا يتوج ببطولة الصداقة المغاربية لكرة القدم المصغرة في نسختها الثانية بالجزائر . الإثنين ، 05-02-2018 - 13:09:00

غريان 05 فبراير 2018 ( وال ) - توج فريق نادي ناصر بغريان ممثل ليبيا في بطولة "الصداقة المغاربية" لكرة القدم المصغرة المقامة بمدينة بسكرة بالجزائر ببطولة الدورة في نسختها الثانية .
وجاء تتويج "فريق نادي ناصر" بكأس البطولة بعد تفوقه في النهائي على نظيره "فريق نادي اتحاد بسكرة" بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، بعد أن لعب مباراة النصف نهائي بساعة واحدة فقط من المباراة النهائية والتي حقق فيها الفوز على فريق نادي "سيدي خالد" بهدفين دون مقابل .


...( وال - غريان ) ...

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
سيالة" : ليبيا لايجب ان تتحمل وزر مشكلة الهجرة غير الشرعية وحدها ويجب ان يساعدها الافارقة والاوروبيين .
وزير شؤون الكونغوليين في الخارج :ماشاهدته في ليبيا مختلف تماما عما تروج له وسائل الاعلام

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا