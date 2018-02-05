نادي ناصر بغريان ممثل ليبيا يتوج ببطولة الصداقة المغاربية لكرة القدم المصغرة في نسختها الثانية بالجزائر .
الإثنين ، 05- 02- 2018 - 13:09:00
غريان 05 فبراير 2018 ( وال ) - توج فريق نادي ناصر بغريان ممثل ليبيا في بطولة "الصداقة المغاربية" لكرة القدم المصغرة المقامة بمدينة بسكرة بالجزائر ببطولة الدورة في نسختها الثانية .
وجاء تتويج "فريق نادي ناصر" بكأس البطولة بعد تفوقه في النهائي على نظيره "فريق نادي اتحاد بسكرة" بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، بعد أن لعب مباراة النصف نهائي بساعة واحدة فقط من المباراة النهائية والتي حقق فيها الفوز على فريق نادي "سيدي خالد" بهدفين دون مقابل .
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