نادي ناصر بغريان ممثل ليبيا يتوج ببطولة الصداقة المغاربية لكرة القدم المصغرة في نسختها الثانية بالجزائر .

غريان 05 فبراير 2018 ( وال ) - توج فريق نادي ناصر بغريان ممثل ليبيا في بطولة "الصداقة المغاربية" لكرة القدم المصغرة المقامة بمدينة بسكرة بالجزائر ببطولة الدورة في نسختها الثانية .

وجاء تتويج "فريق نادي ناصر" بكأس البطولة بعد تفوقه في النهائي على نظيره "فريق نادي اتحاد بسكرة" بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، بعد أن لعب مباراة النصف نهائي بساعة واحدة فقط من المباراة النهائية والتي حقق فيها الفوز على فريق نادي "سيدي خالد" بهدفين دون مقابل .





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