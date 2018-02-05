الشركة العامة للكهرباء : بدء إعتدال درجات الحرارة سيساهم في تقليل ساعات طرح الاحمال .

طرابلس 5 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأثنين أن التوليد المتاح للشبكة العامة سيبلغ (5570)ميغاوات وأن الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة يقدر بحوالي (5950) ميغاوات.

وأوضحت الشركة في بيانٍ صادر عنها نشرته على صفحتها الرسمية ، انه

نتيجة لاعتدال درجات الحرارة فإن العجز المتوقع على الشبكة العامة لن

يتجاوز (350) ميجاوات مما سيساهم في تقليل ساعات طرح الاحمال لليوم

الاثنين .



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