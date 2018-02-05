كلية القانون بنغازي تحتفي بأوائل الطلاب والخريجين .





بنغازي 5 فبراير 2018 ( وال ) - أفاد المكتب الاعلامى لكلية القانون

جامعة بنغازي أن الكلية ستقيم يوم الخميس المقبل حفلا لتكريم أوائل

الطلاب والخريجين ، وتكريم من ساهم في عودة العمل لمقر الكلية بالمدينة

الجامعة بقاريونس.

وأشار المكتب إلى أن الحفل يأتي في إطار الاحتفاء بالمتميزين من

طلاب ووفاء لاصحاب الايادي البيضاء الذين لن ننسى وفقتهم الجادة معنا في

الظروف الصعبة خلال فترة الصيانة والتجهيز للعودة لمقر الكلية .

وكانت الكلية قد عادت لمواصلة مشوار الدراسة بمقرها داخل الحرم

الجامعي بمنطقة قاريونس في يونيو من العام الماضي .

يشار إلى أن الدراسة لم تتوقف بكلية القانون أبان الحرب التي شهدتها

مدينة بنغازى أواخر العام 2014 حيث قامت الجامعة بالتعاون مع مكتب تعليم

بنغازي في صيانة عدد من المدارس لعودة طلبة الكليات للدراسة حرصا منها

على عدم توقف التعليم الجامعي فترة الحرب ،واستقبلت مدرسة الخنساء بمنطقة

الفويهات طلبة كلية القانون وطاقم التدريس والإدارة في منتصف العام 2015

حتى منتصف العام 2017.

...(وال بنغازى)...