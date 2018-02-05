اجتماع لبحث إعادة استنئاف العمل باذاعة سرت المحلية وفرع قناة ليبيا الوطنية .





سرت 05 فبراير 2018 (وال )- اجتمع عميد بلدية سرت " مختار خليفة

المعدانى " بديوان البلدية مع مدير فرع قناة ليبيا الوطنية بسرت " محمد

شعبان " ومدير اذاعة سرت المحلية المسموعة " الطاهر ابوشيحة " .

وتم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة التى من شأنها اعادة استنئاف

العمل باذاعة سرت المحلية المسموعة وكذلك فرع قناة ليبيا الوطنية إلى

جانب استعراض احتياجات ومتطلبات اذاعة سرت المسموعة اضافة الى متابعة ملف

الصيانة لمبنى قناة ليبيا الوطنية .

كما بحث الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالبرامج الاذاعية

والمواد الاعلامية والاخبارية لاذاعة سرت المسموعة .

...(وال سرت)...