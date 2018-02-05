بلدية بنغازي تعلن عن إجراءات جديدة لإعادة تنظيم الأسواق والساحات
العامة .
الإثنين ، 05- 02- 2018 - 12:09:00
بنغازي 05 فبراير 2018 ( وال )- أعلنت إدارة الأسواق والساحات العامة
ببلدية بنغازي عن إجراءات جديدة لإعادة تنظيم الأسواق والساحات العامة
بالبلدية .
وطالبت إدارة الأسواق والساحات العامة بالبلدية – في بيان – كافة
المنتفعين بالمحلات التجارية بسوق الوحدة العربية " سوق المصرية " ،
بضرورة إحضار صورة من عقد محلاتهم ، وإيصال مالي بحق الانتفاع إلى إدارة
السوق .
وأوضحت إدارة الأسواق والساحات العامة بالبلدية أنه ستتخذ الاجراءات
القانونية والإدارية لتنفيذ شروط وبنود العقود المبرمة معهم .
وشددت على ضرورة التقيد والتعاون كافة المنتفعين بالمحلات التجارية
بسوق الوحدة العربية مع إدارة السوق ووحدة الحرس البلدي وكافة الأجهزة
الأمنية بذلك .
...(وال بنغازى)...