بلدية بنغازي تعلن عن إجراءات جديدة لإعادة تنظيم الأسواق والساحات العامة .الإثنين ، 05-02-2018 - 12:09:00



بنغازي 05 فبراير 2018 ( وال )- أعلنت إدارة الأسواق والساحات العامة
ببلدية بنغازي عن إجراءات جديدة لإعادة تنظيم الأسواق والساحات العامة
بالبلدية .
وطالبت إدارة الأسواق والساحات العامة بالبلدية – في بيان – كافة
المنتفعين بالمحلات التجارية بسوق الوحدة العربية " سوق المصرية " ،
بضرورة إحضار صورة من عقد محلاتهم ، وإيصال مالي بحق الانتفاع إلى إدارة
السوق .
وأوضحت إدارة الأسواق والساحات العامة بالبلدية أنه ستتخذ الاجراءات
القانونية والإدارية لتنفيذ شروط وبنود العقود المبرمة معهم .
وشددت على ضرورة التقيد والتعاون كافة المنتفعين بالمحلات التجارية
بسوق الوحدة العربية مع إدارة السوق ووحدة الحرس البلدي وكافة الأجهزة
الأمنية بذلك .
...(وال بنغازى)...

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