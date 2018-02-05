بلدية بنغازي تعلن عن إجراءات جديدة لإعادة تنظيم الأسواق والساحات العامة .





بنغازي 05 فبراير 2018 ( وال )- أعلنت إدارة الأسواق والساحات العامة

ببلدية بنغازي عن إجراءات جديدة لإعادة تنظيم الأسواق والساحات العامة

بالبلدية .

وطالبت إدارة الأسواق والساحات العامة بالبلدية – في بيان – كافة

المنتفعين بالمحلات التجارية بسوق الوحدة العربية " سوق المصرية " ،

بضرورة إحضار صورة من عقد محلاتهم ، وإيصال مالي بحق الانتفاع إلى إدارة

السوق .

وأوضحت إدارة الأسواق والساحات العامة بالبلدية أنه ستتخذ الاجراءات

القانونية والإدارية لتنفيذ شروط وبنود العقود المبرمة معهم .

وشددت على ضرورة التقيد والتعاون كافة المنتفعين بالمحلات التجارية

بسوق الوحدة العربية مع إدارة السوق ووحدة الحرس البلدي وكافة الأجهزة

الأمنية بذلك .

...(وال بنغازى)...