كلية الطب جامعة بنغازي تجري امتحانات درجة الدكتوراه بإشراف الكلية الملكية البريطانية .





بنغازي 05 فبراير 2018 ( وال )- أجريت يوم أمس الأحد بمركز بنغازي

الطبي امتحانات درجة الدكتوراه (MD) لطلبة كلية الطب جامعة بنغازي بإشراف

كامل من المملكة البريطانية المتحدة.

ويشرف على الامتحانات أربعة من أعضاء هيأة التدريس في الكلية الملكية

البريطانية وهم الدكتور الحارث لامكي ، والدكتور جورج أنثوي ، والدكتور

يونو برنس ، والدكتور عبد الرحمن عبد الحميد.

وتقدم لامتحان درجة الدكتوراه (MD) لقسم النساء والتوليد أحد عشر

طالبًا جميعهم من مدينة بنغازي باستثناء طالبة من مدينة المرج.

وقالت رئيس أقسام النساء والتوليد في كلية الطب جامعة بنغازي " زاهية

الغزال " إن امتحانات اليوم ستكون في مجال النساء والتوليد وهو الجزء

الثاني من امتحانات درجة الدكتوراه (MD) في الكلية”.

وأضافت الغزال " تتكون امتحانات الدكتوراه في القسم من جزئيين ، الجزء

الأول والذي يشترط فيه على الطالب التدريب العملي لمدة سنة كاملة داخل

المستشفى ومن ثم يدخل على الامتحان ".

وتابعت رئيس أقسام النساء والتوليد " بعد نجاح الطالب في امتحان الجزء

الأول يستلزم عليه التدريب العملي لمدة أربع سنوات وإصدار كتاب يحتوي على

حالات أمراض النساء والولادة وإعداد بحث علمي تحت إشراف أساتذة الكلية

للسماح له الدخول على الجزء الثاني من الامتحان".

وذكرت " الغزال " أن امتحان الجزء الثاني الذي سيجرى سيكون مقسم على

ثلاثة أيام، يوم الأول عبارة عن امتحان كتابي فقط، والثانى والثالث سيكون

عبارة عن امتحان عملي سريري لطب الولادة وأمراض النساء يشرف عليه أعضاء

هيأة التدريس البريطانيين بدون تدخل الأساتذة المحليين.

وصرحت رئيس الأقسام بأن آخر امتحانات دكتوراه (MD) أجريت في الكلية

كانت عام 2013 قبل أن تتوقف عام 2014 و 2015 بسبب الظروف الأمنية الصعبة

التي تعرضت لها مدينة بنغازي وعدم استطاعة الدكاترة البريطانيين المجيء

إليها ، ولكن بعد تحسن الوضع الأمني استأنفت الكلية إجراء هذه

الامتحانات.

يشار إلى أن كلية الطب جامعة بنغازي منحت درجة الدكتوراه (MD) لـ 75

طالب وطالبة من جميع أنحاء مدن ليبيا .

...(وال بنغازى)...