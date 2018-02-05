روسيا تصعد غاراتها الجوية على محافظة إدلب السورية.





عمان 5 فبراير2018 (وال)- كثفت الطائرات الروسية غاراتها على محافظة إدلب

بشمال سوريا ليل الأحد بعد يوم واحد من إسقاط قوات المعارضة طائرة حربية

روسية وقتل قائدها.

وقالت مصادر بالدفاع المدني إن الغارات الجوية قصفت بلدتي كفر نبل

ومعصران بالإضافة إلى مدن سراقب ومعرة النعمان وإدلب وإنه تم الإبلاغ عن

سقوط العديد من القتلى وعشرات من الجرحى مع رفع رجال الإنقاذ الأنقاض.

ونقلت وكالة رويترزعن شهود عيان قوله " إن مستشفى أصيب في معرة النعمان

وهناك مخاوف من أن يكون ما لا يقل عن خمسة أشخاص قد قُتلوا في هجوم آخر

ألحق أضرارا ببناية سكنية في كفر نبل.

وظهر في شريط مصور سجله رجال الإنقاذ قيام رجال الدفاع المدني بإخراج

أطفال على محفات من المستشفى الذي تعرض للقصف في الوقت الذي كان فيه رجال

إنقاذ آخرون يكافحون لإخماد حريق.

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