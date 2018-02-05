شركة المياه والصرف الصحي تستعد لاستكمال صيانة جميع الخطوط الرئيسة داخل نطاق بنغازي.





بنغازي 5 فبراير 2018 (وال )- تستعد شركة المياه والصرف الصحي

لاستكمال أعمال صيانة جميع الخطوط الرئيسية داخل نطاق وسط بنغازي .

وستشمل الصيانة شبكة ضمت 20 خطاً، قطر 400 ملم إلى قطر 100 ملم ,

وعودت المياه بشكل تدريجي وإرجاع الخطوط المكسورة الفرعية في أغلب مناطق

المدينة وجاري العمل على زيادة كمية المياه من منظومة النهر الصناعي خلال

الأيام المقبلة.

وأكد رئيس مكتب خدمات بنغازي التابع لإدارة العامة لشركة المياه

والصرف الصحي" عادل البرعصي" لوكالة الانباء الليبية ان أعمال الصيانة

بدأت نهاية شهر أكتوبر الماضي، ومتواصلة حتى الان حيث تم إيقاف هدر

المياه في جميع الخطوط ، ولا يزال العمل جاري على إقفال المياه بالخطوط

الفرعية ”ومتابعة شبكات جليانة والصابري ووسط البلاد، وبعض الشبكات

المجاورة لمنطقة وسط البلاد وسيدي خريبيش” .

وأضاف البرعصي : ” انه جاري العمل على إعادة الشبكة على ما كانت عليه

في السابق، وزيادة كميات المياه بعد إصلاح الأعطال .

وطالب رئيس مكتب خدمات بنغازي بتفعيل محطات الصرف الصحي بشكل تدريجي

هناك، لربط مع بعض الشركات المساعدة كشركة برقة.

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