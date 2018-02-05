" السراج " يدين المحاولات التى تستهدف تقويض اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء .

طرابلس 05 فبراير 2018 ( وال ) - أدان رئيس المجلس الرئاسى لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " المحاولات التى تستهدف تقويض اتفاق

المصالحة بين مصراتة وتاورغاء .

كما ندد في بيان له بمحاربة بعض المجموعات مساعى الليبيين لتحقيق الوفاق والتوافق ، ومحاولاتها عرقلة عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم مؤكدا بأن ذلك تجاوز يضاف إلى تجاوزات سابقة لها ترسخ حالة الانقسام والتشتت وتستهدف بقاء بلادنا أسيرة للفوضى .

وقال السراج في بيانه " ان مساعينا لتنفيذ ودعم اتفاق المصالحة بين

أهالي المدينتين مستمرة على مدار العامين الماضيين لم ولن تتوقف الجهود ولن نستسلم لأية ضغوط مهما كان مصدرها ".

وأشاد بجهود المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلى تاورغاء ولجان المصالحة والحكماء والأعيان من المدينتين ، الذين يواصلون العمل لتأمين عود الأهالي ، مؤكدا على تسخير كل الأمكانيات من خلال أجهزة الدولة المختلفة لتدليل كافة الصعاب ، داعيا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم ، فى تحقيق إرادة أهالي مصراتة وتاورغاء الذين يتطلعون لطي صفحة الماضى فى سبيل استقرار الوطن وازدهاره .

وأشار " السراج " في بيانه الى أن عودة أهالي تاورغاء ستكون بداية لعودة جميع الليبيين النازحين والمهجرين داخل البلاد وخارجها الى مدنهم وبيوتهم لتبدأ بلادنا بجميع ابنائها مسيرة البناء والتعمير .



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